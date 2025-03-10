Глава Чехова поздравил с 8 Марта участниц клуба «Активное долголетие»

«Активное долголетие» в муниципалитете объединяет более пяти тысяч человек. Поздравляя участниц клуба с Международным женским днем, Михаил Собакин в очередной раз отметил важность проекта, в котором большинство составляют дамы элегантного возраста.

Руководитель муниципалитета вручил участницам «Активного долголетия» цветы и музыкальную колонку, о которой они давно мечтали.

«В этот день я хочу вам пожелать оставаться всегда такими яркими, лучезарными. Тем более что наше „Активное долголетие“ с каждым годом все больше развивается. Преобладающее большинство здесь — женщины. Такие прекрасные, как вы», — сказал Михаил Собакин.

Глава округа пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, радости и новых ярких впечатлений.

На базе Дворца спорта «Олимпийский» ежедневно занимаются около 150 человек. Участники клуба придают новый смысл понятию «активное долголетие», демонстрируя, что каждый момент жизни может быть наполнен радостью, интересом и новыми открытиями, независимо от возраста. Они регулярно занимаются спортом и творчеством, ездят на экскурсии, а также вовлечены в волонтерскую и благотворительную деятельность, оказывая поддержку бойцам СВО.