Глава Чехова поздравил работников военкомата с праздником

Михаил Собакин поздравил военкома Чеховского комиссариата Виктора Кочергина и весь коллектив со 108-летием с момента образования ведомства. Мероприятие прошло 8 апреля.

В этот день сотрудники военных комиссариатов России отметили профессиональный праздник. Органы военного управления были учреждены 8 апреля 1918 года. На встрече также присутствовали ветераны специальной военной операции Артем Чурилов и Анна Поддубняя.

Глава муниципалитета поблагодарил сотрудников за чуткий контроль, отбор кандидатов на военную службу и популяризацию патриотических настроений в школах и колледжах округа. Он вручил отличившимся почетные грамоты и благодарственные письма, пожелав здоровья и мирного неба.

Советник главы округа, ветеран Артем Чурилов отметил, что каждое касание бойца проходит через комиссариат дважды: при поступлении на службу и после демобилизации. Он выразил благодарность коллективу за понимание и уважение к каждому призывнику и его семье.

Сотрудники заверили, что и впредь будут выполнять свою работу четко и по закону. В мирное время роль ведомства остается значимой: оно служат связующим звеном между армией и обществом, организует призыв и занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.