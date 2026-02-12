Глава Чаусовского поселения получил ранения из-за атаки ВСУ

Главу Чаусовского сельского поселения Погарского района ранило в результате атаки беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что ВСУ атаковали движущийся гражданский автомобиль около села Марковск.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения», — уточнил глава региона.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы. Автомобиль получил повреждения.

Ранее на фоне атаки БПЛА школьников в Ухте перевели на дистанционное обучение. Также разгорелся пожар на территории НПЗ. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Он добавил, что власти предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей. В связи с рисками экстренные службы перевели на усиленный режим работы.