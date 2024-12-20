Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с семьями погибших воинов

В районном доме культуры Богородского городского округа прошла ежегодная встреча главы муниципалитета Игоря Сухина с семьями бойцов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, в «горячих точках» и зоне СВО. Для собравшихся подготовили концерт с участием местных коллективов.

Среди приглашенных — матери, отцы и жены погибших военнослужащих. Также в этот вечер в зрительном зале собрались представители Совета ветеранов, организации ветеранов «Боевое Братство», общественных и молодежных объединений, депутаты, военнослужащие Ногинского гарнизона, юнармейцы, кадеты.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил близких и родных погибших героев за стойкость и за то, что пережив тяжелую утрату, они продолжают воспитывать в детях и внуках любовь к своей Родине.

«Никто не заменит погибших сыновей и мужей. Можно только быть рядом, подставить плечо, помочь в решении насущных вопросов. В этом и видим свою задачу — всесторонне поддерживать участников специальной военной операции и их близких, знать проблемы каждой семьи, помогать в их решении. И тем самым хотя бы отчасти сгладить боль невосполнимой утраты», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В будущем в Ногинске планируют сделать Аллею Славы: на монументах высекут имена всех земляков, погибших в горячих точках и в зоне специальной военной операции.