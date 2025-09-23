Глава Белгородской области призвал родителей оставить детей дома из-за атак ВСУ

Жителям Белгорода и области по возможности лучше оставить детей дома в связи с украинскими атаками. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Видим, что противник уже поднял в воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и Белгорода», — сказал губернатор.

Он призвал родителей оставить детей дома под присмотром. Тем, кто не имеет такой возможности, рекомендовал с соблюдением всех мер предосторожности отвести детей в школу и из школы. В учреждениях учеников обязательно примут.

Утром Гладков заявил, что из-за атаки БПЛА ранения получили 16 мирных жителей.

После полуночи Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 81 украинский беспилотник над российскими регионами. Дроны уничтожили в Московской, Белгородской, Брянской, Калужской областях и других регионах.