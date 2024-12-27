Глава Балашихи поздравил семью участника СВО с наступающим Новым годом

Семью Махониных посетил глава Балашихи Сергей Юров. Он передал новогодние подарки от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и выразил благодарность социальному координатору Фонда «Защитники Отечества» Наталье Махониной за ее вклад в поддержку семей военнослужащих.

Глава Балашихи Сергей Юров приехал поздравить семью Махониных вместе с командиром Дивизии имени Феликса Дзержинского Дмитрием Кузнецовым и председателем Общественной палаты Балашихи Еленой Жаровой.

Наталья Махонина возглавляет местное отделение комитета семей и воинов Отечества. Ее супруг, майор центра спецназа «Витязь» Леонид Алексеевич, трагически погиб в феврале 2022 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Его удостоили ордена Мужества посмертно.

У Натальи Махониной двое сыновей: старший Егор учится в Президентском кадетском училище имени Шолохова, а младший Платон — первоклассник.

«От всей души благодарю Наталью Махонину за поддержку семей наших бойцов. Это огромная и важная работа. Также мы обсудили предстоящие новогодние праздники и вручили подарки Наталье Махониной и ее детям», — отметил Сергей Юров.

Накануне Нового года в Балашихе традиционно уделяют внимание всем, кто нуждается в поддержке. Подарки получают не только семьи участников специальной военной операции, но и ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации горожане.