Глава Ассоциации ветеранов СВО в Домодедове доставил гумпомощь бойцам СВО

Вместе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергеем Рябовым из командировки в зону специальной военной операции вернулся настоятель Казанского храма в селе Красный Путь Лев Корнеев. Они отвезли защитникам, находящимся на фронте, технику, инструменты, продукты, маскировочные сети и письма от школьников.

Перед тем, как отправиться в путь, Сергей Рябов и Лев Корнеев поставил свечи за здравие защитников. На фронте они встретились со связистами и бойцами подразделений противовоздушной обороны.

Камуфляжные укрытия, которые они привезли с собой, постоянно плетут жители городского округа Домодедово и активисты совета ветеранов Востряково. Помощь собирали местные предприниматели, прихожане храма и все желающие поддержать защитников.

«Наши ветераны каждую отправку стараются что-то добавить, чтобы помочь ребятам», — отметил Сергей Рябов.

Иерей Лев Корнеев уже не раз отправлялся в зону специальной военной операции в командировку. Он оказывает бойцам моральную и духовную поддержку. По его словам, люди в таких ситуациях особенно нуждаются в разговоре, исповеди, причастии, иногда просят освятить технику или место службы.

«Когда приезжаешь, они всегда радуются — важно, что о них помнят», — рассказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.