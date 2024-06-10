Глава агентства по восстановлению Украины покинул пост
NV: глава агентства по восстановлению Украины Найем решил уволиться
Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем решил уволиться. По данным издания NV, причиной стало то, что его не включили в состав участников конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии 11-12 июня.
«По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства», — добавили журналисты, сославшись на источник.
Ранее Мустафа Найем сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль без объяснения причин отклонил его просьбу о командировке в Берлин.
В Швейцарии 15 и 16 июня будет проходить так называемый мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине. По мнению местной прессы, «крупной сенсации не произойдет», и значимых результатов не будет.