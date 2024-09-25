Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре села в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины 25 сентября атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется», —уточнил Гладков.

По его словам, в Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая снаряд повредил фасад и крыльцо частного дома. В селах Доброполье и Смородино в результате обстрела оказались повреждены крыши и стены домов, а также уничтожены надворные постройки.

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате прилета снарядов в трех частных домах выбиты окна, пробиты крыши, посечены фасады и заборы, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что количество пострадавших жителей Белгорода после падения на город осколков сбитых БПЛА выросло до пяти.