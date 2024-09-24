Число раненных после атаки ВСУ белгородцев увеличилось до пяти

Количество пострадавших жителей Белгорода после взрывов упавших на город осколков сбитых украинских беспилотников выросло до пяти. Медицинская помощь понадобилась раненному в ногу мужчине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, подводя новые итоги последней атаки на город украинских боевиков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что пятый раненый после оказания медицинской помощи отправился домой для амбулаторного лечения. В больницах в состоянии средней тяжести остались четыре человека.

Гладков добавил, что по последним данным, повреждения получили 37 частных домов, 21 автомобиль и шесть надворных построек.

«Жителям поврежденных домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, но все поехали ночевать к родным и близким», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что в результате атаки многодетная семья с беременной женщиной лишилась автомобиля. Транспортное средство полностью выгорело из-за попадания осколка беспилотника.

Также последняя атака привела к четырем пожарам в частном секторе города, где вспыхнули дома и жилые постройки. Пламя оперативно потушили прибывшие на место пожарные бригады. Часть города осталась без газоснабжения. Но специалисты уже начали работы по восстановлению линии.

«Сотрудники Белгорблагоустройства оперативно закрывают тепловой контур поврежденных зданий — ночи уже холодные, поэтому важно провести работу быстро и качественно. Подомовой обход продолжим рано утром», — подвел итоги Гладков.

Серия взрывов в Белгороде прогремела в ходе второй за последние сутки воздушной атаки со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над столицей региона и его пригородами сработала система противовоздушной обороны, поразив несколько воздушных целей, но осколки упали на улицы, ранив мирных жителей и повредив здания.