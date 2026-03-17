Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам БПЛА ВСУ
Украинские войска атаковали беспилотниками три муниципалитета Белгородской области. О последствиях налета дронов рассказал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Под удар попали Борисовский, Гайворонский и Шебекинский округа. ВСУ использовали FPV-дроны.
В селе Грузское БПЛА взорвался на территории частного дома. Его жительница получила баротравму. Женщина сумела добраться до больницы сама, ей оказали помощь.
В самом доме взрывом выбило стекла. Повреждения получила и припаркованная во дворе машина.
Еще один автомобиль повредил другой дрон в поселке Борисовка.
В Шебекино дроны атаковали «Газель» и административное задние. Удары также зафиксировали в в селах Максимовка, Графовка (поврежден соцобъект) и Новая Таволжанка — здесь беспилотник ударил по автомобилю главы поселения.
В Грайвороне после ударов пострадали коммерческий объект и два жилых дома, сгорел также легковой автомобиль.
В других населенных пунктах Грайворонского округа ситуация сложилась следующим образом:
- В селе Дунайка взрывом выбило окна и посекло фасады в двух домах и надворной постройке.
- В Гора-Подоле дрон атаковал частное домовладение (повреждены фасад, окна и забор), еще две машины получили повреждения после прямых попаданий.
- В селе Замостье у автомобиля разбиты стекла и посечен кузов.
- В Рождественке после взрыва повреждения зафиксированы в частном доме, хозпостройке и на заборе.
Утром 17 марта ВСУ ударили и по городу Короча в Белгородской области. Пострадали пять человек.