Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Украинские войска атаковали беспилотниками три муниципалитета Белгородской области. О последствиях налета дронов рассказал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Под удар попали Борисовский, Гайворонский и Шебекинский округа. ВСУ использовали FPV-дроны.

В селе Грузское БПЛА взорвался на территории частного дома. Его жительница получила баротравму. Женщина сумела добраться до больницы сама, ей оказали помощь.

В самом доме взрывом выбило стекла. Повреждения получила и припаркованная во дворе машина.

Еще один автомобиль повредил другой дрон в поселке Борисовка.

В Шебекино дроны атаковали «Газель» и административное задние. Удары также зафиксировали в в селах Максимовка, Графовка (поврежден соцобъект) и Новая Таволжанка — здесь беспилотник ударил по автомобилю главы поселения.

В Грайвороне после ударов пострадали коммерческий объект и два жилых дома, сгорел также легковой автомобиль.

В других населенных пунктах Грайворонского округа ситуация сложилась следующим образом:

В селе Дунайка взрывом выбило окна и посекло фасады в двух домах и надворной постройке.

В Гора-Подоле дрон атаковал частное домовладение (повреждены фасад, окна и забор), еще две машины получили повреждения после прямых попаданий.

В селе Замостье у автомобиля разбиты стекла и посечен кузов.

В Рождественке после взрыва повреждения зафиксированы в частном доме, хозпостройке и на заборе.

Утром 17 марта ВСУ ударили и по городу Короча в Белгородской области. Пострадали пять человек.