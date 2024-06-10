Гладков рассказал о состоянии пострадавшего от подрыва мины оператора «России 24»

Сотрудника телеканала «Россия 24», пострадавшего в результате подрыва на мине украинских боевиков в Шебекине Белгородской области, прооперировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное», — подчеркнул глава региона.

Для дальнейшего лечения телеоператора перевели в областную клиническую больницу.

Речь, по данным сайта smotrim.ru, идет об сотруднике ВГТРК Ярославе Борисове. ЧП произошло во время работы российских саперов, которые проверяли территорию на наличие неразорвавшихся украинских боеприпасов.

Ранее стало известно, что число пострадавших после подрыва на мине в Шебекине увеличилось до пяти человек. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по Белгородской области ранения получили еще три человека.