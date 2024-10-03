Гладков рассказал о последствиях падения украинского беспилотника на Белгород

В результате падения сбитого украинского дрона в Белгороде пострадал один мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с ушибом мягких тканей головы бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась», — написал глава региона

В Белгороде также пострадал коммерческий объект, уточнил информацию Гладков. В Белгородском районе в селе Никольское в трех местах загорелась сухая трава, въезд в населенный пункт временно закрыли. Обломки сбитого дрона выбили окна в шести частных домах и двух квартирах. Осколки посекли автомобиль и сельхозтехнику.

Накануне из-за атаки ВСУ пострадали 24 жителя Белгородской области, четыре человека погибли.