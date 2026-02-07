Энергообъекты Белгорода снова попали под обстрел ВСУ

«Опять, второй уже за день — и снова ночной — обстрел города Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения. Выезжаю на объекты. После того, как посмотрю объем разрушений, проговорим со специалистами порядок восстановительных работ», — рассказал глава региона в видеообращении.

Гладков сообщил, что из-за проблем с теплоснабжением в городе открыли два пункта временного обогрева: в здании Росстата и в здании администрации. Туда можно прийти, чтобы погреться, пока не закончатся работы по восстановлению тепла, отметил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что белгородцы остались без света из-за обстрела ВСУ. Он отметил, что выехал на объект со специалистами, после чего подготовит отчет о действиях по восстановлению ресурсов.