Гладков объяснил, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны

Гладков: «Барс-Белгород» пока не может сбивать дроны, идет подготовка

Отряд «Барс-Белгород» пока не уничтожает дроны в небе над Белгородской областью, так как подразделение еще не готово к выполнению этой задачи. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время вечерней линии «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

В ответ на вопрос жительницы о том, где находится знаменитый «Барс» и почему он не сбивает дроны в Шебекине, глава региона сообщил, что отряд пока обеспечивает безопасность объектов.

«Есть подразделение, которое будет заниматься беспилотниками, но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что сбить дрон, который несет боевой заряд, вблизи жилых зданий, не нанеся ущерба, практически невозможно. Существует вероятность, что при взрыве пострадают люди.

В начале сентября 2024 года Министерство обороны сообщило о формировании добровольческого отряда «Барс-Белгород». В его задачи входит защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионным группам, обеспечение режима контртеррористической операции и эвакуация граждан.

Ранее три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Они подписали контракт 7 ноября.