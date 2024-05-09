Гладков навестил в больнице 26 пострадавших при обстрелах белгородцев | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 18:20 Гладков навестил в больнице 26 пострадавших при обстрелах белгородцев Гладков: в больнице остаются 26 человек, пострадавших при атаках ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В городской больнице № 2 Белгорода остаются 26 человек, пострадавших из-за атак ВСУ. В четверг, 9 мая, их навестил губернатор Вячеслав Гладков. О состоянии пациентов глава региона рассказал в Telegram-канале.

«Это 26 человек, среди которых 16 жителей, получивших ранения в результате атаки FPV-дронов в Борисовском районе, и 10 человек из Белгорода, Валуек и села Вознесеновка Шебекинского городского округа», — уточнил он.

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Некоторые из пострадавших, по данным Гладкова, перенесли сложные операции, а затем находились в отделении реанимации. Среди них те, кто получил баротравму, многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, головы, рук и ног.

Сейчас врачи оценивают состояние всех пациентов как стабильное, с положительной динамикой.

«Наши замечательные врачи продолжают оказывать им высококвалифицированную медицинскую помощь», — подчеркнул губернатор.

Также он обратил внимание, что среди пострадавших есть участник территориальной самообороны. По словам Гладкова, этот мужчина не раз рисковал собственной жизнью ради спасения мирных жителей.

«Также поговорил с сотрудниками сельхозпредприятия, все они отмечают хорошую реакцию водителя атакованной дронами „Газели“. Он большой молодец, своими действиями пытался сберечь людей», — заключил глава области.