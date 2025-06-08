Осмотревшие рефрижераторы с телами военных ВСУ иностранные журналисты заявили об «огромном отсутствии уважения» Киева по отношению к жертвам, на которые пошли украинские солдаты. Своими впечатлениями военкоры поделились в соцсетях.

Иностранные журналисты приехали в Брянскую область, где находятся рефрижераторы с телами украинских военных, подготовленными к передаче украинской стороне.

«Нечеловеческий режим в Киеве просто грубо отказался от этих машин, от этих тел», — заявил военкор, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в своем Telegram-канале.

Корреспондента телеканала Telesur Олег Ясинский во «ВКонтакте» заявил, что российские военные сохранили больше шести тысяч тел бойцов ВСУ, чтобы их близкие смогли их похоронить. Он добавил, что киевский режим превратил конфликт с Россией в «гигантский многогранник лжи практически во всем» и отказывается забирать погибших бойцов, чтобы не платить их семьям денежные компенсации.

Находящийся под санкциями ЕС немецкий журналист Томас Репер в Telegram-канале портала Anti-Spiegel заявил, что «Украина не пожелала возвращать своих сынов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается забирать тела украинских военных, продолжая при этом «клянчить ракеты» у Запада.