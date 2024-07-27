Гибель Горловской мадонны. Трагедии в Донбассе исполнилось ровно 10 лет

Трагедии в Горловке из-за массированной атаки ВСУ исполнилось 10 лет

Ровно 10 лет прошло со дня гибели Горловской мадонны — 23-летней Кристины Жук и ее 10-месячной дочери. Тогда ВСУ атаковали из «Градов» мирный город в Донбассе, напомнил политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в Telegram-канале.

Украинские боевики совершили варварский обстрел Горловки 27 июля 2014 года. Молодая мама до последнего пыталась прикрыть малышку собой и умерла, крепко прижав ее к себе. Спустя два месяца экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «дети будут сидеть в подвалах» и назвал это «стратегией победы». С тех пор украинцы воюют против детей, заявил Корнилов.

С того страшного дня погибли много юных жителей Донбасса, свидетельство тому — Аллея ангелов в Донецке.

«Но 27 июля, день гибели Горловской мадонны и ее малышки, навсегда будет Днем памяти детей Донбасса — жертв войны. Никогда такое не забудется!» — написал обозреватель.

Акция «Свеча памяти» пройдет в парке Мира в Мытищах 27 июля. Жители зажгут свечи в честь детей, погибших в Донбассе.

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