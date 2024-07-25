Акция «Свеча памяти» пройдет в парке Мира в Мытищах 27 июля

Жители Мытищ зажгут свечи в память о детях, погибших на Донбассе. В парке Мира организуют акцию «Свеча памяти» 27 июля.

Более 300 детей погибло с начала военных действий на Донбассе. День памяти детей 27 июля утвердил указом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в 2022 году.

Военнослужащие Украины в 2014 году именно в этот трагический день обстреляли улицы Горловки из установок «Град». В результате атаки погибли 22 мирных жителя, четверо из них дети.

Акция «Свеча памяти» в память о детях, погибших в результате военных действий, пройдет 27 июля в 21:00 в мытищинском городском парке Мира. Горожане соберутся у памятника «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах», чтобы вместе зажечь свечи, возложить цветы и почтить память павших минутой молчания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».