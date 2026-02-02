Героя России Муслимова похоронят в родном дагестанском поселке

Похороны погибшего в зоне СВО Героя России Муслима Муслимова пройдут в поселке Белиджи в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Точную дату в администрации поселка не озвучили.

Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде и погиб при выполнении воинского долга. Он прошел путь от солдата до офицера, получил высшую государственную награду за мужество и героизм.

Его рота действовала на Донецком направлении. В ходе боев за Авдеевку военные обнаружили и ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ, благодаря чему войскам удалось прорвать оборону с минимальными потерями.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что погибший был скромным и достойным человеком, который погиб, до конца исполняя свой воинский долг.

