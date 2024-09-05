Герой России Цыдыпов передал бойцам СВО оборудование на три миллиона рублей

Герой России Балдан Цыдыпов передал участникам спецоперации оборудование для радиоэлектронной борьбы на сумму три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и информационной политики Забайкальского края.

«Всего приобретено 15 подавителей дронов, мониторинговое устройство и шесть беспилотников. Это поможет нашим бойцам в борьбе с беспилотниками», — рассказали в министерстве.

Помощь от ветерана спецоперации поступит в мотострелковый и танковый батальоны.

Гвардии лейтенант Цыдыпов удостоился звания Героя России в 2022 году за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Сейчас он участвует в кадровом проекте «Время героев» и стажируется в региональных органах власти под началом губернатора Забайкалья Александра Осипова.