Герой России провел урок по тактической медицине для школьников в Балашихе

В Балашихе ветераны спецоперации научили школьников останавливать кровотечение и спасать жизнь. Занятие прошло в школе № 15 при поддержке местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Иван Клещерев и Андрей Тиханов рассказали ребятам о навыках, которые применяли в боевых условиях. Школьники узнали, как действовать при разных травмах, как использовать жгут и подручные средства.

«Эти знания пригодятся не только на фронте, но и в обычной жизни. Важно, чтобы каждый умел помочь себе и другому», — отметил Герой России Иван Клещерев.

Ученики не только слушали, но и пробовали сами. На манекенах и тренажерах они отработали алгоритмы первой помощи. Это помогло им почувствовать себя увереннее.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции работает в Балашихе с марта 2025 года. Ее задача — поддерживать бойцов и их семьи, помогать с трудоустройством, лечением и оформлением документов. Организация также занимается патриотическими проектами и помогает вернуться к мирной жизни.