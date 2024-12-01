Герой России Мурадов стал заместителем главкома Сухопутными войсками

Героя России генерал-полковника Рустама Мурадова назначили на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны.
Официально министерство о назначении Мурадова не объявляло.
Ранее генерал-полковник был командующим группировки войск «Восток» в зоне спецоперации на Украине. С октября 2022 года Мурадов руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.
С 2014 года главком Сухопутных войск — генерал Олег Салюков.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о возможном снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина. В Минобороны эту информацию также не подтверждали.
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