Герой России Мурадов стал заместителем главкома Сухопутными войсками

Героя России генерал-полковника Рустама Мурадова назначили на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны.

Официально министерство о назначении Мурадова не объявляло.

Ранее генерал-полковник был командующим группировки войск «Восток» в зоне спецоперации на Украине. С октября 2022 года Мурадов руководил объединенным стратегическим командованием войсками Восточного военного округа.

С 2014 года главком Сухопутных войск — генерал Олег Салюков.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о возможном снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина. В Минобороны эту информацию также не подтверждали.