Герой РФ Липовой поддержал Путина в необходимости достичь целей СВО дипломатическим или военным путем

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» и герой России Сергей Липовой принял участие в торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

На мероприятии генерал-майор выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину в вопросе важности достижения целей СВО дипломатическим или военным путем.

«Нас устроит и первый вариант, и второй, если мы добьемся всего на поле боя — именно об этом сказал президент России», — подчеркнул Липовой.

По его словам, как армия, так и гражданское общество должны приложить все усилия, чтобы привести страну к победе.