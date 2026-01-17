Герои спецоперации из Химок передали гуманитарный груз в военный госпиталь

Участники отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции передали вещи первой необходимости в Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий.

Руководитель местного отделения ветеранской организации Александр Александров отметил важность помощи военнослужащим во время реабилитации, чтобы ускорить их моральное и физическое восстановление. По словам лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной, для защитников страны такие посылки — важный знак памяти и признательности.

К подобным инициативам регулярно присоединяются общественные организации, волонтеры, ветераны, сотрудники городских служб, неравнодушные жители округа и депутаты. Например, недавно местные активисты собрали новогодний гуманитарный груз для бойцов и мирных жителей и лично доставили его в десятки населенных пунктов.