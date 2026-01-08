Химки отправили 10 тонн помощи на фронт и в приграничные регионы

Жители Химок собрали новогодний гуманитарный груз для бойцов и мирных жителей. Волонтеры лично доставили его в десятки городов — от Курска до Херсона.

Активисты округа объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Вместе им удалось собрать около 10 тонн самого необходимого: продукты, теплую одежду, генераторы, обогреватели и инструменты. Особое место в посылках заняли детские письма и рисунки с новогодними пожеланиями.

«Мы везем не просто помощь, а тепло и уверенность в том, что о наших бойцах помнят. Каждая такая поездка — это труд сотен людей», — рассказала организатор акции, представитель химкинского отделения «Боевого братства» Ирина Каика.

В сборе участвовали сотни жителей не только Химок, но и соседних округов. К инициативе присоединились ветераны, спасатели и местные общественные организации. Гуманитарные грузы формировали по конкретным запросам с мест.

Волонтеры работали адресно: помощь получили воинские части, госпитали, детские дома и даже приюты для животных. Они побывали в ЛНР, ДНР, Запорожской области и традиционно посетили благотворительный фонд «Витязь» в Горловке.

Сбор и доставка помощи в Химках стали постоянной работой. К ней регулярно подключаются новые люди, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего.