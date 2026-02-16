Героев СВО из Серпухова поздравили с наступающим Днем защитника Отечества

В преддверии 23 февраля в Серпухове прошла встреча, объединившая тех, кто сегодня стоит на страже интересов страны, и тех, кто обеспечивает им надежный тыл. 12 февраля в стенах Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Почетными гостями встречи стали военнослужащие, прибывшие в краткосрочный отпуск из зоны проведения спецоперации. Среди них — водители Александр и Андрей, обеспечивающие логистику на передовой, а также заместитель командира Раймонд. В неформальной обстановке бойцы пообщались с представителями городской власти и общественных организаций.

На встрече присутствовали заместитель главы муниципалитета Мария Барышева, руководитель центра Лидия Халачева, активистки серпуховского отделения Союза женщин России, а также волонтеры.

«Разговор получился искренним и глубоким. Защитники поделились историями о фронтовых буднях, рассказали о быте в полевых условиях и тех трудностях, которые им приходится преодолевать ежедневно. Бойцы особо подчеркнули значимость поддержки из дома. В свою очередь, общественники поблагодарили мужчин за их стойкость, профессионализм и верность присяге», — сообщили организаторы.