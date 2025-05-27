Германию поставили на место напоминанием о скорости «Искандеров»
Депутат Ивлев: «Искандер» достигнет Берлина быстрее
Российский парламентарий Леонид Ивлев напомнил, что ракета «Искандер» способна поразить Берлин значительно быстрее, чем немецкая Taurus может достичь российских территорий. Об этом сообщило РИА «Новости».
Такое заявление Ивлев сделал в контексте высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот 26 мая рассказал, что ФРГ, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Украине западного оружия.
Российский парламентарий предположил, что западные политики просто забывают о мощи российского вооружения. Как пояснил Ивлев, расстояние от Калининграда до Берлина «Искандер» долетит очень быстро и в случае эскалации Россия способна нанести удар практически мгновенно.
Депутат усомнился и в способности ракет западного производства вообще достигнуть российской территории — такие снаряды скорее, как считает Ивлев, уничтожит на подлете ПВО.
Политик указал и на то, что дальнейшая эскалация конфликта приведет к еще более тяжелому положению для Украины, где путь к переговорам может быть уже закрыт, и останется только один выход — полная капитуляция.
Западные страны с 2022 года поставляют Украине оружие, дальнобойное в том числе. Ранее они накладывали ограничения на дальность использования такого вооружения.
Теперь же, по словам Мерца, ограничения сняты. Кремль счел такое решение «опасным».