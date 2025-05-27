Российский парламентарий Леонид Ивлев напомнил, что ракета «Искандер» способна поразить Берлин значительно быстрее, чем немецкая Taurus может достичь российских территорий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Такое заявление Ивлев сделал в контексте высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот 26 мая рассказал, что ФРГ, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Украине западного оружия.

Российский парламентарий предположил, что западные политики просто забывают о мощи российского вооружения. Как пояснил Ивлев, расстояние от Калининграда до Берлина «Искандер» долетит очень быстро и в случае эскалации Россия способна нанести удар практически мгновенно.

Депутат усомнился и в способности ракет западного производства вообще достигнуть российской территории — такие снаряды скорее, как считает Ивлев, уничтожит на подлете ПВО.

Политик указал и на то, что дальнейшая эскалация конфликта приведет к еще более тяжелому положению для Украины, где путь к переговорам может быть уже закрыт, и останется только один выход — полная капитуляция.

Западные страны с 2022 года поставляют Украине оружие, дальнобойное в том числе. Ранее они накладывали ограничения на дальность использования такого вооружения.

Теперь же, по словам Мерца, ограничения сняты. Кремль счел такое решение «опасным».