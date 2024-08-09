«Это символы государства». Банкноты с приветствием бандеровцев выпустили на Украине

Нацбанк Украины начал выпуск банкнот с лозунгом ОУН

Фото: РИА «Новости»

Национальный банк Украины (НБУ) начал выпускать гривны в новом дизайне с лозунгом, использовавшимся в качестве пароля-приветствия членами сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии*. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Там уточнили, что первые банкноты номиналом 500 и тысяча гривен в новом оформлении запустили в обращение 8 августа.

Следующую партию номиналом 50 гривен презентуют 23 августа. Остальные варианты банкнот выпустят позже.

«Деньги — не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства», — отметил руководитель НБУ Андрей Пышный.

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