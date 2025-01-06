Германия сократит военную и экономическую поддержку Украины

ФРГ продолжит оказывать Украине военную и экономическую поддержку, но объемы помощи сократят по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который цитирует РИА «Новости» .

Германия передаст Украине около 40 танков Leopard 1, порядка 15 ЗРК IRIS-T, ЗСУ Gepard, инженерные танки Dachs, артиллерийские снаряды и дроны.

ФРГ не станет главным инициатором урегулирования конфликта и будет отталкиваться от позиции США, Евросоюза и Украины.

Оппозиция в Германии поддержала размещение немецких военных на Украине после окончания конфликта, сообщил RT. Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер заявил, что ФРГ должна внести вклад в поддержание мира.

Немецкие журналисты не исключили окончание украинского конфликта в 2025 году. Необходимые меры примет избранный президент США Дональд Трамп, сообщило Ura.ru.