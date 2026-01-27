Герасимов заявил о продвижении российских бойцов в направлении Славянска

Российские военные успешно продолжают наступление в районе Славянска в ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, сообщили «Известия».

Во время инспекции в командном пункте группировки войск «Запад» он принял доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и других командиров. После этого Герасимов оценил выполнение боевых задач.

«Войска Южной группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное», — отметил глава Генштаба.

Он добавил, что группировка «Восток» продолжает наступать в восточной части Запорожской области.

