Герасимов наградил бойцов «Востока» за освобождение Урожайного

Командный пункт группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации посетил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. В ходе визита он заслушал доклад командира группы и наградил отличившихся бойцов при освобождении поселка Урожайное в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также Герасимову показали образцы роботизированных комплексов, которые бойцы «Востока» использовали во время штурмов. Подводя итоги, начальник Генштаба поставил военным новые задачи для дальнейшего продвижения.

После осмотра Герасимов вручил награды военным, которые принимали участие в боях за поселок Урожайное.

«Хочу поздравить вас с честно заработанными наградами при освобождении Урожайного. Вы проявили мужество и отвагу. Поздравляю вас. Успехов дальнейших. Всего самого хорошего», — обратился он к собравшимся солдатам и офицерам.

После торжественной церемонии Герасимов в ходе общения узнал у военных все детали по подготовке и штурму поселка для дальнейшего освобождения.

О переходе поселка Урожайное под контроль российских войск пресс-служба Минобороны сообщила в минувшее воскресенье, 14 июля. В ведомстве уточнили, что сейчас подразделения группировки войск «Восток» проводят зачистку и разминирование населенного пункта.