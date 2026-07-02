Герасимов доложил Путину о поражении военных целей на Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции доложил президенту России Владимиру Путину об ударе по военным целям на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства заслушал ежедневный доклад по телефону. «Во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил России по Киеву и другим населенным пунктам», — заявил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что в зону поражения попали исключительно военные и околовоенные объекты.

Министерство обороны России в четверг, 2 июля, сообщило, что в ходе массированного удара поразило киевский завод «Радионикс», выпускающий системы управления ракетами, находящимися на вооружении украинских войск. Также в зону поражения попали сборочный цех «Атлон Авиа», выпускающий беспилотники «Лютый», сборочное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод и другие цели. В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру России.