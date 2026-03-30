«Герани» ударили по спецбатальону ВСУ «Птицы Мадьяра» и французским специалистам

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по элитному спецбатальону ударных дронов ВСУ «Птицы Мадьяра» и по французским специалистам, которые обслуживали истребители Mirage 2000. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере МАХ .

«Под удар „Гераней“ в Житомирской области попали „Птахи Мадьяра“ и французские специалисты, обслуживающие Mirage», — написал он.

По данным журналиста, утром 29 марта авиабазу ВСУ в житомирском Озерном атаковали не менее десятка российских беспилотников. По уточненной информации, целями стали центр подготовки подготовки операторов БПЛА и место временного размещения технического персонала, обслуживающего Mirage.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России ударили по хранилищу крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и авиатехнике на аэродромах Украины. Цели поразила оперативно-тактическая авиация. Также по ним сработали беспилотники, ракетные войска и артиллерия.