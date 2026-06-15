«Герани» поразили энергообъект ВСУ в Днепропетровской области

Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области — Криворожской ТЭС. Ее использовали в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство разместило видеоролик с кадрами поражения важного объекта.​ В Минобороны уточнили, что его поразили бойцы группировки войск «Днепр».

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» нанесли огневое поражение 10 радиолокационным станциям ВСУ на Харьковском направлении. Эти комплексы помогали противнику вести разведку и обнаруживать замаскированную артиллерию и технику.

До этого российские военные с северо-запада перекрыли въезды в Константиновку и отрезали от снабжения оставшиеся в городе украинские формирования.

В населенном пункте наступают штурмовые группы из состава 3-го армейского корпуса, а также 3-й и 8-й армий группировки войск «Юг».