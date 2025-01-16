Генштаб ВСУ уличили в списании узкопрофильных специалистов

Вместо оптимизации раздутого управленческого состава генштаб Украины избавляется от узкопрофильных специалистов. Их объявляют ненужными и переводят в пехоту, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале .

Она раскрыла схему списания бойцов. Командование сначала переводит узкопрофильных специалистов, в том числе программистов, в роты охраны, где объявляет ненужными и перенаправляет в пехоту.

Занятых в системе радиоэлектронной борьбы профессионалов, по информации Безуглой, мобилизуют. В пехоту попадают даже люди, работающие со станциями стратегического уровня.

«В то же время, ни одно сокращение штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается», — возмутилась нардеп.

Безуглая ранее раскритиковала военное руководство Украины за отсутствие второй линии обороны и неэффективное планирование операций. Она призвала США прекратить спонсировать армию, пока командование не исправит ситуацию.