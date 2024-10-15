Генсек НАТО назвал условие, которое изменит ситуацию в зоне СВО

Новое командование НАТО по координации военной помощи Украине изменит ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, посетив создаваемый в Германии штаб командования. Его слова привели на официальном сайте блока.

Рютте побеседовал с персоналом в Висбадене, который готовит базу для 700 сотрудников командования. Он подчеркнул важность их работы.

«Он сказал также, что новое командование реально изменит ситуацию как на поле боя, так и для собственной безопасности альянса», — подчеркнули в НАТО.

На саммите в Вашингтоне представители блока решили усилить координирующую роль альянса в военной поддержке Украины. Также на мероприятии утвердили создание специального командования НАТО в Висбадене.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет означать прямой конфликт блока с Россией. По его мнению, это может привести к третьей мировой войне.