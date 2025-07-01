Генпрокуратура показала на видео воевавшего за ВСУ наемника из Испании

Испанский наемник Давид Фернандес регулярно публиковал ролики о своем участии в боях на стороне Вооруженных сил Украины против российской армии. Одно из таких видео Генпрокуратура РФ опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как испанец в форме ВСУ с нацистским шевроном стрелял из автомата по мишени. Предположительно, он проводил тренировку на одном из военных полигонов.

По предварительной версии, в марта 2022 года Фернандес приехал на Украину, чтобы добровольно вступить в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ. После реорганизации этой бригады он перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, где продолжил службу.

Российские правоохранители заочно обвинили 28-летнего испанца в терроризме и расправе над мирными жителями. Наемника объявили в международный розыск.

Ранее в Запорожье нашли тела наемников из Европы. Российские военнослужащие обнаружили в их личных вещах шевроны Польши и Испании.