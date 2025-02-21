Генераторы и рации передали бойцам СВО в Ленинском округе

Все это было собрано силами координационного центра «Стратегия» при содействии сотрудников Госавтоинспекции округа и Видновской прокуратуры, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказала руководитель центра «Стратегия» Елена Перепелица, с просьбой о помощи обратилась Ольга — супруга мобилизованного военнослужащего из Ленинского округа. Ее муж служит в штурмовом подразделении группировки войск «Север», а командование его части направило список необходимого оборудования. Благодаря поддержке ГАИ и прокуратуры удалось оперативно закупить и передать все приборы.

Ольга, которая активно занимается волонтерской деятельностью, обычно сама доставляет гуманитарную помощь на фронт. Однако в этот раз к 23 февраля двум военнослужащим из подразделения ее мужа предоставили отпуск и транспорт, чтобы они лично забрали оборудование в Видном. Бойцы отметили, что полученные генераторы и радиостанции крайне важны для работы на передовой, особенно в условиях наступления, когда требуется быстро наладить связь и электричество на новых позициях.

Кроме того, солдаты выразили благодарность жителям Ленинского округа за теплые носки, которые были собраны специально к празднику. В беседе с волонтерами они также поделились историями о своих позывных. Один из бойцов рассказал, что его позывной связан с фамилией, а другой признался, что прозвище ему придумала маленькая дочь.