Генератор для бойцов СВО передали из Солнечногорска

19 июня в Солнечногорске прошла передача гуманитарной помощи для участников СВО. Местный житель Артур Маргарян приобрел бензиновый генератор для отправки на передовую.

Передача прошла в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. В ней приняли участие представители администрации и общественных организаций. Помощь предназначена для обеспечения подразделений на линии соприкосновения.

По словам участников, техника и оборудование регулярно направляются бойцам при поддержке властей, волонтеров и бизнеса. В рамках предыдущих отправок уже передавались генераторы, тепловое оборудование, системы наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы.

«Благодарю Артура Маргаряна за неравнодушную гражданскую позицию и личный вклад для наших военнослужащих. Ассоциация ветеранов СВО и администрация муниципалитета на регулярной основе направляют гуманитарную помощь и поддерживают связь с бойцами, чтобы оперативно реагировать на возникающие потребности», — сказала советник главы муниципалитета Виктория Куракова.

Инициатором передачи выступил поэт и композитор Артур Маргарян. Он подчеркнул практическую необходимость оборудования на передовой, где требуется стабильное энергоснабжение.

«Генератор необходим на линии соприкосновения. Без электричества в полевых условиях крайне сложно выполнять задачи», — отметил он.

Жители округа могут присоединиться к сбору помощи. Пункты приема работают в Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Красная, дом 22А (ТЦ «Солнечный», первый этаж), а также в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Советской, дом 2.