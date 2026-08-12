Генерал-полковник назвал главный элемент превосходства ВВС России в воздухе

После начала спецоперации развитие военной авиации получило особое ускорение — парк боевой авиатехники обновили практически на 100%, а современные авиационные средства поражение позволяют эффективно поражать крылатые ракеты и БПЛА. Об этом «Красной звезде» рассказал командующий ВВС, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Сергей Кобылаш.

«Ключевым элементом в завоевании превосходства в воздухе являются истребители пятого поколения Су-57, аналогов которым в серийном производстве у современных мировых авиастроительных компаний нет», — сказал офицер.

Кобылаш добавил, что дальняя авиация, в которую входят ракетоносцы и бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, обеспечивает стратегическое сдерживание и поражение критически важных объектов противника, которые находятся в глубине его территории. Кроме того, истребители четвертного поколения — Су-35С и Су-35СМ, а также бомбардировщики Су-34М оказывают авиаподдержку действий войск.

Ранее Минобороны сообщило, что за время спецоперации 36 военных летчиков удостоились звания Героя России.