Генерал объяснил, почему дроны ВСУ атаковали Москву днем

Цель атак беспилотников ВСУ — найти бреши в системе противовоздушной обороны Москвы и Петербурга. Об этом беседе с News.ru заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, украинская разведка изучает расписание работы подразделений, поэтому дроны направляют на города днем и ночью, но с разных направлений и высот.

Липовой отметил, что ВСУ постоянно ищут слабые место в системе ПВО России, особенно их интересует оборона Москвы, Петербурга и других региональных центров.

При этом, как подчеркнул генерал, у российской ПВО нет слабых мест. Она эффективно работает в любое время суток. Липовой выразил уверенность, что жалкие попытки Украины запугать россиян провалятся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении массовой атаки беспилотников на столицу. В течение дня, по данным Минобороны, было сбито 11 дронов.