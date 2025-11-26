Генерал объяснил, когда ВСУ остановят атаки на жителей России

Генерал Попов: атаки ВСУ на Россию будут продолжаться до начала переговоров

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что удары беспилотников по российской территории со стороны ВСУ будут сохраняться до тех пор, пока Украину не принудят к переговорам или не будут достигнуты цели спецоперации. Свое мнение он высказал в комментарии News.ru .

«ВСУ будут продолжать атаковать мирных жителей, пока мы их не принудим сесть за стол переговоров или не добьемся целей СВО», — сказал офицер.

По версии Попова, целью атак может быть создание нервозной атмосферы среди населения и попытка подорвать доверие граждан к власти.

Генерал-майор также высказался за необходимость паралича энергосистемы Украины, особенно предприятий оборонной промышленности.

По данным Минобороны России силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над российскими регионами.