Генерал-майор Попов попросил суд вернуть его на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу в связи с положительным решением Минобороны заключить с ним контракт для участия в специальной операции. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Буйновский.
«Совместно с Минобороны мы заявили ходатайство о приостановлении производства по делу Иван Ивановича и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении на СВО», — сказал правозащитник.
Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, добавил Буйновский.