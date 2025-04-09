Генерал-майор Попов попросил суд вернуть его на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу в связи с положительным решением Минобороны заключить с ним контракт для участия в специальной операции. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Буйновский.

«Совместно с Минобороны мы заявили ходатайство о приостановлении производства по делу Иван Ивановича и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении на СВО», — сказал правозащитник.

Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку, добавил Буйновский.

Генерал-майора задержали в мае 2024 года. Следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следователи считают, что Попов причастен к хищению металлических конструкций на сумму свыше 114 миллионов рублей.