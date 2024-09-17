Генерал Гурулев заявил о наличии у ВСУ резервов для переброски в Курскую область
Вооруженные силы Украины накопили резервы, которые они могут перебросить в Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в беседе с журналистом издания «Чита.ру», видеозапись беседы офицер опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Гурулева, продолжительность российского контрнаступления в Курской области зависит от действий противника.
«Здесь много подводных камней», — заявил генерал.
Депутат отметил, что ВСУ имеют «приличное» количество бойцов, которые могут быть переброшены на Курское направление. Он призвал не спешить и дать российским военным выполнить свою задачу в приграничье.
«Идет сегодня успешно операция, и слава Богу», — сказал он.
Ранее Гурулев рассказал, что Владимир Путин увеличил численность российской армии для создания новых подразделений и частей в зоне СВО. В них войдут добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, добавил генерал.