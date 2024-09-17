Генерал Гурулев заявил о наличии у ВСУ резервов для переброски в Курскую область

Вооруженные силы Украины накопили резервы, которые они могут перебросить в Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в беседе с журналистом издания «Чита.ру», видеозапись беседы офицер опубликовал в своем Telegram-канале .

По словам Гурулева, продолжительность российского контрнаступления в Курской области зависит от действий противника.

«Здесь много подводных камней», — заявил генерал.

Депутат отметил, что ВСУ имеют «приличное» количество бойцов, которые могут быть переброшены на Курское направление. Он призвал не спешить и дать российским военным выполнить свою задачу в приграничье.

«Идет сегодня успешно операция, и слава Богу», — сказал он.

Ранее Гурулев рассказал, что Владимир Путин увеличил численность российской армии для создания новых подразделений и частей в зоне СВО. В них войдут добровольцы, подписавшие контракт с Минобороны, добавил генерал.