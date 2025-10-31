Гендиректора ООО «Аэроком» арестовали в Бурятии за хищения на дронах для СВО

Генерального директора ООО «Аэроком» арестовали в Бурятии за хищение бюджетных средств, выделенных республикой для поставки комплексов БПЛА в зону спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

«По мнению органа следствия, Яньков, являясь генеральным директором ООО „Аэроком“ совершил хищение бюджетных средств республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БПЛА Министерству обороны», — отметили в инстанции.

Янькова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и заключили под стражу до 12 декабря. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Он стал фигурантом дела о хищении.