Главу Агентства по страхованию вкладов отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова по делу о хищении. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Никита Филиппов.

Он отметил, что Мельников пробудет в СИЗО два месяца.

«Мы будем обжаловать постановление в установленные законом сроки», — добавил адвокат.

Предварительно, глава АСВ стал фигурантом уголовного дела о хищении на четыре миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».

Накануне Мельникова доставили в следственный отдел ФСБ. Его задержали после дачи показаний его заместителя Александра Попелюха, ранее арестованного за мошенничество. Две недели назад Лефортовский суд арестовал замглавы АСВ.

Ранее в Москве по делу о взятках арестовали адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова. Они просили 30 миллионов за решение вопроса по изменению меры пресечения своему клиенту.