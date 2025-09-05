Гендиректор транспортного предприятия встретился с членами династии водителей

В Серпухове много трудовых династий, общий стаж которых насчитывает больше сотни лет. Генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров встретился с Вадимом, Игорем и Александром Грудинкиными, которые работают водителями на его предприятии.

Вадим Грудинкин отдал профессии более 40 лет. В АО «Мострансавто» он работает с 2004 года. Примером в выборе профессии для Вадима стал его отец Анатолий, тоже водитель. Сыновья Игорь и Александр посвятили работе в АО «Мострансавто» по 20 лет. Они также отвозят бойцов специальной военной операции на фронт.

Сотрудники рассказали Андрею Майорову о том, что значит для них эта работа, где они могут расти и развиваться. Также представители династии водителей побеседовали со своим молодым коллегой Павлом Шмаковым. Он трудится всего год и ценит коллектив за поддержку, опыт и дружелюбие.

Отметим, что АО «Мострансавто» — ключевое предприятие транспортного комплекса региона. Там работают 16700 человек. Каждый день на линию выходят свыше пяти тысяч автобусов.