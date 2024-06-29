ГБР Украины проверит работу экс-командующего ВСУ в Харьковской области

Госбюро расследований Украины проведет проверку в отношении бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении. Об этом сообщила «Украинская правда».

Источник газеты в правоохранительных органах рассказал, что начштаба бригады «Азов»* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич обратился к ГБР с требованием проверить Содоля. Расследование проведут из-за больших потерь в ВСУ и утраты территорий.

В ГБР ответили, что рассмотрели заявление о «некомпетентности» Содоля. Документ присоединят к материалам уголовного дела о прорыве ВС России в Харьковской области, указал источник украинского издания.

Ранее группировка войск «Центр» продвинулась в зоне проведения СВО на Покровском направлении. Военнослужащие атаковали ВСУ и прошли от Авдеевки к Яснобродовке. Украинские боевики оставили свои позиции в этом районе.