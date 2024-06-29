ГБР Украины проверит работу экс-командующего ВСУ в Харьковской области

«Украинская правда»: ГБР проверит работу экс-командующего ВСУ Содоля

Госбюро расследований Украины проведет проверку в отношении бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении. Об этом сообщила «Украинская правда».

Источник газеты в правоохранительных органах рассказал, что начштаба бригады «Азов»* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич обратился к ГБР с требованием проверить Содоля. Расследование проведут из-за больших потерь в ВСУ и утраты территорий.

В ГБР ответили, что рассмотрели заявление о «некомпетентности» Содоля. Документ присоединят к материалам уголовного дела о прорыве ВС России в Харьковской области, указал источник украинского издания.

Ранее группировка войск «Центр» продвинулась в зоне проведения СВО на Покровском направлении. Военнослужащие атаковали ВСУ и прошли от Авдеевки к Яснобродовке. Украинские боевики оставили свои позиции в этом районе.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте