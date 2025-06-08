Газопровод получил повреждения при атаке БПЛА в Орловской области

В Свердловском районе Орловской области в результате атаки украинских беспилотников получил повреждения участок газопровода. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Также при падении осколков украинских дронов пострадали три жилых дома.

Специалисты устраняют последствия происшествий, газоснабжение уже восстановили. Правоохранительные органы и МЧС приступили к проверкам.

За минувшие сутки в небе над Орловской областью уничтожили девять беспилотников. В ночь на 8 июня над российскими регионами дежурные средства ПВО сбили больше 60 украинских дронов.

Помимо Орловской области, противник атаковал Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую, Курскую и Московскую области, а также Крым.